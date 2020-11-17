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futebol

No Al Dhafra, Denílson fala sobre ótimo momento no futebol árabe

Atacante quer fazer uma grande temporada e terminar
em uma boa posição no campeonato local
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Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 11:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 nov 2020 às 11:43
Crédito: Divulgação
Um dos principais destaques do Al Dhafra, o atacante Denilson, ex-São Paulo, Fluminense, Vitória e Avaí, falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube árabe. Segundo o jogador, que também atuou na Espanha e no Atlético-MG, sua meta é crescer ainda mais de produção com todos no elenco.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei aqui. Tenho feito bons jogos e venho ganhando confiança a cada dia de treino, a cada jogo. Agora é manter esse ritmo forte para melhorar ainda mais meu desempenho em campo com a camisa do clube - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, a meta do clube é fazer uma grande Liga esse ano.
- Vamos lutar muito para que esse ano nossa equipe possa fazer uma grande Liga, com bons resultados e com o grupo terminando em uma boa posição no campeonato - disse.

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