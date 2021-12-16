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futebol

No Água Santa, Denilson revela expectativa em estreia no Paulistão

Com 23 anos, centroavante jogará a elite estadual pela primeira vez. Netuno estreia no contra o São Bernardo FC, no Distrital do Inamar, em Diadema, no dia 26 de janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2021 às 09:42

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 09:42

O atacante Denilson foi apresentado oficialmente no Água Santa durante a semana. O atleta chega ao Netuno após disputar o Brasileirão Série C com o Manaus FC e quase conseguir o acesso para a segunda divisão nacional.
No início do ano, Denilson disputou o Paulistão Série A-2 pelo Rio Claro e ajudou o time do interior a chegar nas semifinais. No total em 2021, foram 28 partidas, sete gols marcados e oito assistências.
- Estou muito feliz, grato a Deus por ter a oportunidade de fazer parte dessa equipe! Vou batalhar e evoluir para que 2022 seja um grande ano - disse o novo jogador do Água Santa.Com 23 anos, será a estreia de Denilson na elite do Paulistão. E o centroavante está animado com a oportunidade.
- Espero agregar positivamente junto a todos. É a minha primeira vez disputando a Série A1, que é um grande campeonato. Com certeza quero deixar minha marca e chegar ao meu objetivo junto com a equipe -
O Água Santa estreia no Paulistão contra o São Bernardo FC, no Distrital do Inamar, em Diadema, no dia 26 de janeiro.
Crédito: DenilsonfoiapresentadonoÁguaSanta(Divulgação/ÁguaSanta

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