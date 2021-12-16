No Água Santa, Denilson revela expectativa em estreia no Paulistão

O atacante Denilson foi apresentado oficialmente no Água Santa durante a semana. O atleta chega ao Netuno após disputar o Brasileirão Série C com o Manaus FC e quase conseguir o acesso para a segunda divisão nacional.

No início do ano, Denilson disputou o Paulistão Série A-2 pelo Rio Claro e ajudou o time do interior a chegar nas semifinais. No total em 2021, foram 28 partidas, sete gols marcados e oito assistências.

- Estou muito feliz, grato a Deus por ter a oportunidade de fazer parte dessa equipe! Vou batalhar e evoluir para que 2022 seja um grande ano - disse o novo jogador do Água Santa.Com 23 anos, será a estreia de Denilson na elite do Paulistão. E o centroavante está animado com a oportunidade.

- Espero agregar positivamente junto a todos. É a minha primeira vez disputando a Série A1, que é um grande campeonato. Com certeza quero deixar minha marca e chegar ao meu objetivo junto com a equipe -

O Água Santa estreia no Paulistão contra o São Bernardo FC, no Distrital do Inamar, em Diadema, no dia 26 de janeiro.