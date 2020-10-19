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futebol

No AEL Limassol, Danilo fala sobre bom momento no clube do Chipre

Uma das principais contratações do clube para o ano, jogador estava no Dínamo Minsk
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Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 15:41
Crédito: Divulgação
O meia brasileiro Danilo, que é naturalizado belga, do AEL Limassol, do Chipre, falou sobre a perspectiva de ver a equipe crescendo de produção na temporada. De acordo com o jogador, o grupo tem se dedicado ao máximo para evoluir na época.
- Estamos fazendo uma temporada muito forte até aqui, realizando grandes jogos e procurando melhorar nosso rendimento em campo nesta sequência. Agora é manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos durante a época - disse.
Segundo Danilo, que tem passagens pelo Ajax e Standard Liège, seu momento no clube tem sido muito especial.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do AEL.

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