No AEL Limassol, Danilo fala sobre bom momento no clube do Chipre

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O meia brasileiro Danilo, que é naturalizado belga, do AEL Limassol, do Chipre, falou sobre a perspectiva de ver a equipe crescendo de produção na temporada. De acordo com o jogador, o grupo tem se dedicado ao máximo para evoluir na época.

- Estamos fazendo uma temporada muito forte até aqui, realizando grandes jogos e procurando melhorar nosso rendimento em campo nesta sequência. Agora é manter um ritmo forte para conquistarmos nossos objetivos durante a época - disse.

Segundo Danilo, que tem passagens pelo Ajax e Standard Liège, seu momento no clube tem sido muito especial.