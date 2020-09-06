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futebol

No AEL Limassol, Danilo espera boa campanha da equipe na temporada

Uma das principais contratações do clube para o ano, jogador estava no Dínamo Minsk...

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2020 às 15:30
Crédito: Divulgação
Brasileiro naturalizado belga, o meia Danilo, do AEL Limassol, do Chipre, falou sobre a expectativa de ver a equipe melhorando seu rendimento em campo nas próximas semanas. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para chegar a este objetivo.- Estamos fazendo um bom início de ano e melhorando nosso desempenho em campo jogo a jogo. Temos que manter um ritmo forte agora para crescermos ainda mais de produção com a camisa do clube. Vejo o elenco muito preparado para continuar evoluindo. Todos estão se dedicando ao máximo por isso.
Segundo Danilo, que tem passagens pelo Ajax e Standard Liège, seu desejo é fazer história com a camisa do clube.
- Assim como em outros clubes que passei, quero fazer a minha história aqui no clube. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano com a camisa do AEL.

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