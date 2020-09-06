No AEL Limassol, Danilo espera boa campanha da equipe na temporada

Brasileiro naturalizado belga, o meia Danilo, do AEL Limassol, do Chipre, falou sobre a expectativa de ver a equipe melhorando seu rendimento em campo nas próximas semanas. Segundo o jogador, o grupo tem tudo para chegar a este objetivo.- Estamos fazendo um bom início de ano e melhorando nosso desempenho em campo jogo a jogo. Temos que manter um ritmo forte agora para crescermos ainda mais de produção com a camisa do clube. Vejo o elenco muito preparado para continuar evoluindo. Todos estão se dedicando ao máximo por isso.