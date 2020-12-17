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futebol

No 11 ideal da Fifa, Thiago Alcântara retorna aos treinos no Liverpool

Meio-campista não estará em campo na próxima partida dos Reds, mas deve estar em condições de atuar no dia 27 de dezembro, contra o West Bromwich...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 17:23

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:23

Crédito: Divulgação/Liverpool
Eleito no time ideal da Fifa na última temporada, Thiago Alcântara retornou aos treinos nesta quarta-feira. O meio-campista está se recuperando da lesão que sofreu contra o Everton, no dia 17 de outubro.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEThiago não estará em campo na próxima rodada da Premier League, contra o Crystal Palace, mas deve estar apto para atuar contra o West Bromwich, no dia 27 de dezembro.
Contratado pelo Liverpool na última janela de transferências, Thiago Alcântara atuou em apenas dois jogos com a camisa dos Reds. Ele ainda não marcou nenhum gol.

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