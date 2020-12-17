No 11 ideal da Fifa, Thiago Alcântara retorna aos treinos no Liverpool

Eleito no time ideal da Fifa na última temporada, Thiago Alcântara retornou aos treinos nesta quarta-feira. O meio-campista está se recuperando da lesão que sofreu contra o Everton, no dia 17 de outubro.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEThiago não estará em campo na próxima rodada da Premier League, contra o Crystal Palace, mas deve estar apto para atuar contra o West Bromwich, no dia 27 de dezembro.
Contratado pelo Liverpool na última janela de transferências, Thiago Alcântara atuou em apenas dois jogos com a camisa dos Reds. Ele ainda não marcou nenhum gol.