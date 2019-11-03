Nishikawa garante a vitória do Japão sobre Senegal no Kleber Andrade

Já classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17, as seleções de Senegal e Japão pouparam seus principais jogadores na partida disputada na noite deste sábado (02), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mas o placar só saiu do zero, quando a principal promessa japonesa entrou em campo. O camisa 10 Nishikawa saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória da seleção asiática: 1 a 0 no placar.
Com o resultado, o Japão assegurou a liderança do Grupo D da competição com sete pontos e vai voltar a campo na próxima quarta-feira (06), no estádio Bezerrão, em Brasília. O rival dos Samurais ainda não está definido. Já Senegal, que avançou às oitavas na segunda colocação da chave, com seis pontos, vai entrar em campo no mesmo dia, mas no estádio da Serrinha, em Goiânia.
O jogo
Senegal começou o jogo mais presente no ataque e apostando nas bolas longas. O Japão, por outro lado, chegava tocando e criou as principais oportunidades da primeira etapa. Em uma delas, Keita Nakano entrou na área pela esquerda e acertou o travessão do goleiro Dione, que acabou entrando no lugar do lesionado Ba.
Na segunda etapa, o jogo ficou mais aberto. Senegal apostou na velocidade, mas pecou demais no último passe e pouco ofereceu perigo ao gol adversário. O Japão mostrou mais qualidade técnica e chegou ao gol da vitória com seu principal jogador. Nishikawa entrou no lugar de Nakano, aos 20 minutos do segundo tempo e mudou o jogo. Todas as jogadas passavam por seus pés e foi assim que saiu o gol. Aos 37 minutos, o camisa 10 japonês entrou na área em velocidade e tocou na saída de Dione para garantir a vitória dos Samurais.