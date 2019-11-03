Nishikawa garante a vitória do Japão sobre Senegal no Kleber Andrade

Já classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo Sub-17, as seleções de Senegal e Japão pouparam seus principais jogadores na partida disputada na noite deste sábado (02), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mas o placar só saiu do zero, quando a principal promessa japonesa entrou em campo. O camisa 10 Nishikawa saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória da seleção asiática: 1 a 0 no placar.

Jun Nishikawa, atacante do Japão Sub-17 Crédito: Vitor Jubini/A Gazeta

Com o resultado, o Japão assegurou a liderança do Grupo D da competição com sete pontos e vai voltar a campo na próxima quarta-feira (06), no estádio Bezerrão, em Brasília. O rival dos Samurais ainda não está definido. Já Senegal, que avançou às oitavas na segunda colocação da chave, com seis pontos, vai entrar em campo no mesmo dia, mas no estádio da Serrinha, em Goiânia.

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O jogo

Senegal começou o jogo mais presente no ataque e apostando nas bolas longas. O Japão, por outro lado, chegava tocando e criou as principais oportunidades da primeira etapa. Em uma delas, Keita Nakano entrou na área pela esquerda e acertou o travessão do goleiro Dione, que acabou entrando no lugar do lesionado Ba.