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'Ninguém gosta desse ambiente', diz Pochettino após vaias da torcida do PSG a Messi e Neymar

Treinador do Paris Saint-Germain fala em 'tristeza' por eliminação na Champions League, afirma que entende 'decepção e frustração' dos torcedores. Kimpembe também fala...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 12:26

Publicado em 13 de Março de 2022 às 12:26

Depois da vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Bordeaux, neste domingo, o técnico Mauricio Pochettino comentou sobre as vaias e a insatisfação dos torcedores no Parque dos Príncipes. Durante os 90 minutos, nomes como Messi e Neymar foram criticados pelos fãs parisienses.- O time respondeu bem, com um comportamento profissional. Absorvi esse contexto com tristeza. Ninguém gosta desse ambiente. Acredito que todos que amam o PSG compartilham desse sentimento, junto com a dor da eliminação. Estou triste por isso e também pelo o que passamos hoje - disse o técnico em entrevista coletiva.
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- Todos nós fomos afetados. Nós entendemos a decepção e a frustração. Passamos por isso juntos, como um time. Temos que assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Compartilhamos desse desapontamento - completou.
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Além do treinador do PSG, o zagueiro Kimpembe também saiu em defesa da dupla sul-americana. O defensor, no entanto, garantiu entender a fúria dos torcedores por conta da eliminação na Champions League para o Real Madrid.
- Todos nós estamos em falta, não há um mais do que outro. Somos um time, e estamos todos juntos, nos bons e maus momentos. É hora de mostrar que temos caráter e que somos uma equipe, ao ficarmos unidos e fortes quando é difícil. É hora de levantar a cabeça e mostrar que somos fortes. Entendemos o desapontamento da torcida, sua raiva - declarou Kimpembe ao "Canal Plus".
Crédito: PochettinoestápressionadonocargodetécnicodoPSGapóseliminaçãonaChampions(Foto:ALAINJOCARD/AFP

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