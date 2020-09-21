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futebol

Niltinho comemora volta ao futebol após oito meses afastado

Recuperado, atacante entrou em campo pelo Desportivo de Chaves na última sexta-feira, em Portugal...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 20:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 20:27
Crédito: Divulgação/Desportivo de Chaves
Sem atuar desde o dia 4 de janeiro deste ano, o atacante Niltinho teve muitos motivos para comemorar na última sexta-feira (18/9). O brasileiro finalmente voltou a disputar uma partida pelo Desportivo de Chaves, após se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles do pé direito. O duelo contra o Varzim, pela LigaPro de Portugal, terminou empatado em 0x0, mas o jogador pôde participar dos últimos 24 minutos do confronto.
- Sensação maravilhosa de poder voltar a jogar e sentir o cheiro do gramado novamente. Foi incrível ter a possibilidade de fazer de novo o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Fiquei três meses sem poder sequer andar durante o processo de recuperação e foi um período muito difícil para mim. Mas o importante é que consegui retornar bem e agora não vejo a hora de disputar mais partidas para recuperar o tempo perdido.
Revelado no São Caetano, Niltinho teve passagens por Volta Redonda, União Barbarense, Joinville, Daegeon Citizen, Criciúma, Chapecoense, Atlético-GO e CSA até chegar ao Desportivo de Chaves, em 2018. Antes da lesão no tendão, o atacante já havia sofrido com um problema no músculo adutor da coxa, que o tirou de combate por outros cinco meses.
- Acabei disputando apenas quatro jogos em um ano. Foi difícil, mas nunca deixei de acreditar e trabalhei bastante para poder me recuperar bem. Ainda sinto algumas dores, mas é normal pelo longo tempo de inatividade. Agora já estou focado no próximo compromisso da equipe, contra o Benfica B. Espero poder participar novamente e ajudar meus companheiros a conquistar nossa primeira vitória.

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