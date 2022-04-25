Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Niltinho celebra gol marcado em estreia pelo Náutico: 'Vai para a minha família'

O atacante abriu o placar na vitória do Timbu por 2 a 0 contra o Operário, no último domingo...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 13:26
Em sua estreia pelo Náutico, o atacante Niltinho marcou o primeiro gol pelo Timbu no último domingo. O camisa sete abriu o placar na vitória da equipe por 2 a 0 diante do Operário, nos Aflitos, pela Série B.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Aos 33 minutos da primeira etapa, Niltinho recebeu um passe do atacante Léo Passos, na área, para balançar as redes. Em entrevista na beira do gramado, o jogador celebrou a bola na rede diante da presença da sua família nas arquibancadas.
'Fico feliz, graças a Deus, me coroou com um belo gol. Esse gol vai para a minha família, todo mundo que me acompanha e que lutou nessa minha seca de gols. Estou aqui por vocês e fui coroado com um belo gol', disse Niltinho à TV Globo.
Niltinho e Luis Phelipe marcaram os gols da primeira vitória do Náutico nesta Série B, em compromisso da terceira rodada. O time pernambucano volta a campo nesta quarta-feira (27) diante do CRB, às 19h, fora de casa.
Crédito: TiagoCaldas/Náutico

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados