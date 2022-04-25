Niltinho celebra gol marcado em estreia pelo Náutico: 'Vai para a minha família'

Em sua estreia pelo Náutico, o atacante Niltinho marcou o primeiro gol pelo Timbu no último domingo. O camisa sete abriu o placar na vitória da equipe por 2 a 0 diante do Operário, nos Aflitos, pela Série B.

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Aos 33 minutos da primeira etapa, Niltinho recebeu um passe do atacante Léo Passos, na área, para balançar as redes. Em entrevista na beira do gramado, o jogador celebrou a bola na rede diante da presença da sua família nas arquibancadas.

'Fico feliz, graças a Deus, me coroou com um belo gol. Esse gol vai para a minha família, todo mundo que me acompanha e que lutou nessa minha seca de gols. Estou aqui por vocês e fui coroado com um belo gol', disse Niltinho à TV Globo.

Niltinho e Luis Phelipe marcaram os gols da primeira vitória do Náutico nesta Série B, em compromisso da terceira rodada. O time pernambucano volta a campo nesta quarta-feira (27) diante do CRB, às 19h, fora de casa.