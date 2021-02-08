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Niltinho celebra gol marcado e vê Chaves na briga pelo acesso após vitória: 'Dá confiança'

Atacante marcou o terceiro gol da equipe no triunfo por 3 a 1 contra o Varzim, no sábado
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LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 16:51

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 16:51

Crédito: Divulgação
Com gol importante do atacante Niltinho, o Chaves venceu por 3 a 1 o Varzim, no sábado, pela segunda divisão portuguesa. O jogador, que está próximo de alcançar a marca de 50 jogos pelo clube, marcou o terceiro tento da equipe na partida. Após o jogo, o atleta falou sobre ter balançado as redes na conquista dos três pontos como visitante.
+ Veja a tabela do Campeonato Português- Esse gol foi muito importante tanto para mim como para a equipe numa vitória fora de casa também importante que nos dá confiança. Agora temos um grande jogo em casa contra a equipe B do Benfica, no domingo - disse Niltinho.
+ Cristiano Ronaldo ganha chuteira inspirada em placa-mãe de computador. Veja fotos!
O Chaves é um dos candidatos ao acesso para a elite portuguesa. Na quinta colocação, com 30 pontos, a equipe de Niltinho está a sete do Feirense, na terceira posição com 37 e na zona de playoffs para a primeira divisão. Para encostar nos primeiros colocados, o jogador destacou a importância de uma sequência de resultados positivos.
- Temos muitas rodadas pela frente para diminuir a diferença de pontos, o campeonato ainda está aberto, o líder já começou a tropeçar assim como os demais. Se Deus quiser vamos manter uma sequência de vitórias para embalar, chegar no top-3 e conseguir os nossos objetivos no campeonato - projetou.

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