Niltinho celebra gol marcado e vê Chaves na briga pelo acesso após vitória: 'Dá confiança'

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Com gol importante do atacante Niltinho, o Chaves venceu por 3 a 1 o Varzim, no sábado, pela segunda divisão portuguesa. O jogador, que está próximo de alcançar a marca de 50 jogos pelo clube, marcou o terceiro tento da equipe na partida. Após o jogo, o atleta falou sobre ter balançado as redes na conquista dos três pontos como visitante.

+ Veja a tabela do Campeonato Português- Esse gol foi muito importante tanto para mim como para a equipe numa vitória fora de casa também importante que nos dá confiança. Agora temos um grande jogo em casa contra a equipe B do Benfica, no domingo - disse Niltinho.

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O Chaves é um dos candidatos ao acesso para a elite portuguesa. Na quinta colocação, com 30 pontos, a equipe de Niltinho está a sete do Feirense, na terceira posição com 37 e na zona de playoffs para a primeira divisão. Para encostar nos primeiros colocados, o jogador destacou a importância de uma sequência de resultados positivos.