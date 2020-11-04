Niltinho avalia temporada e projeta: 'Queremos brigar pelo acesso'

Ex-Chapecoense, o atacante Niltinho tem como missão nesta temporada ajudar o Grupo Desportivo de Chaves, conhecido como GD Chaves, a conquistar o acesso para a primeira divisão portuguesa. O jogador brasileiro, que também passou pelo CSA e Atlético-GO, está em sua terceira temporada no clube europeu, atualmente quinto colocado na segunda divisão nacional.
- Estamos felizes por ocupar uma posição na parte de cima da tabela, que é aonde todos querem estar e colocamos como objetivo. Queremos brigar pelo acesso porque o Chaves é um time forte, competitivo e merecemos pelos nossos jogadores e torcedores. Recentemente passamos alguma dificuldade com casos da Covid-19 no elenco, mas nos superamos e assim seguimos diariamente - disse Niltinho.
Campeão catarinense pelo time de Chapecó em 2017, Niltinho se transferiu ao GD Chaves no início da temporada 2018/19. Titular durante o primeiro o ano, o atleta acabou sofrendo com lesões que o tirou de campo na temporada seguinte. Recuperado fisicamente, o jogador tem atuado com frequência.
- Me sinto muito adaptado, até porque tive que fazer isso rápido pois a vida é feita de desafios e oportunidades. Então precisa abraçar logo que ela vem, mas claro que tive o apoio de todos aqui e isso facilitou. O futebol europeu é mais dinâmico, com um pouco mais de contato, então se adaptar leva um tempo - concluiu.