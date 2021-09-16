Nilson agradece Mozart pela oportunidade e confia em recuperação do CSA

Crédito: Jogador estreou no último dia 7 pelo CSA (Augusto Oliveira/CSA

O atacante Nilson estreou pelo CSA na em confronto diante do Guarani, no Brinco de Ouro, no último dia 7 de setembro, onde atuou por 32 minutos. No entanto, desde a saída do Hong Kong Pegasus, onde fez parceria com o hoje também no CSA, Marquinhos, Nilson ficou quase três meses sem atuar entre o retorno do Brasil, assinatura de contrato e recondicionamento físico.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSVindo a pedido do ex-treinador Ney Franco, Nilson viu a saída do treinador logo após seu anúncio oficial no CSA. O retorno de Mozart ao clube também foi um momento de renovação para o atacante que elogiou a transparência do comandante desde que chegou ao Azulão.

- O Mozart conversou comigo e foi totalmente transparente. Estava evoluindo minha parte física e continuei trabalhando firme pela oportunidade. O treinador escala quem está melhor e conversa com todo o grupo. Foi bom retornar, meu último jogo foi em 23 de maio. Hoje estou 100%. Agora é continuar trabalhando pra quando aparecer uma nova oportunidade retribuir a confiança - disse.

O time Marujo volta a campo no próximo sábado (18) quando encara o Londrina, fora de casa, às 16h30 (de Brasília). Após a derrota diante do Guarani, o clube alagoano chegou ao quarto jogo sem vitória e, agora, espera reencontrar o caminho dos bons resultados para embalar na parte de cima da tabela de classificação.