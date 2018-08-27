Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Triunfo alvianil

Nilo brilha, Vitória volta a vencer e continua vivo na luta pelo G2

Após tropeçar diante de Atlético Itapemirim e Tupy, Alvianil tem dia inspirado de Nilo para quebrar sequência de derrotas

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 21:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 21:25
Estádio Emílio Nemer Crédito: PMC
O Vitória fez o que era necessário neste domingo (26), no estádio Emílio Nemer: voltou a vencer após dois tropeços nas últimas rodadas da Copa Espírito Santo com o placar de 3 a 0 sobre o Castelo. Assim, se mantém vivo na briga por uma vaga nas semifinais da competição. Com o triunfo o Alvianil fica na terceira posição da tabela, atrás de Desportiva e Atlético Itapemirim, mas com três pontos de distância do G2.
O atacante Nilo marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vitória. O lateral-direito Cássio e o meia Carlos Vitor fizeram os outros tentos do alvianil.
Agora, o Vitória volta a jogar às 15 horas do próximo sábado (1), contra a Desportiva Ferroviária, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 
Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados