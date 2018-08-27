Nilo brilha, Vitória volta a vencer e continua vivo na luta pelo G2

O Vitória fez o que era necessário neste domingo (26), no estádio Emílio Nemer: voltou a vencer após dois tropeços nas últimas rodadas da Copa Espírito Santo com o placar de 3 a 0 sobre o Castelo. Assim, se mantém vivo na briga por uma vaga nas semifinais da competição. Com o triunfo o Alvianil fica na terceira posição da tabela, atrás de Desportiva e Atlético Itapemirim, mas com três pontos de distância do G2.