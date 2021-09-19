Nikolas, do São Caetano, foca na recuperação e projeta retorno durante a Copa Paulista

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Vindo de um momento financeiro difícil, o São Caetano enxerga, na Copa Paulista, uma possibilidade de título e, também, de estar presente numa competição nacional na próxima temporada. Isso porque o campeonato garante vagas na Série D e na Copa do Brasil.> Paulinho conversa com o Corinthians, Mano demitido: o Resumo do Mercado

No entanto, num primeiro momento, o Azulão já tem uma baixa confirmada na competição. O atacante Nikolas, que é um dos poucos remanescentes do grupo do Paulistão, ainda se recupera da lesão de ligamento que teve no menisco.

A previsão é de que na segunda fase da Copa Paulista o jogador esteja totalmente recuperado e pronto para ajudar o São Caetano. Dessa forma, Nikolas falou sobre o seu tratamento e projetou o seu retorno> Veja a tabela do Brasileirão

Como tem sido a sua recuperação até aqui?

- Minha recuperação, de fato, tem sido baseada em cima de muita força de vontade e trabalho. O clube, sem dúvidas, tem me dado todos os suportes possíveis nesse período de fisioterapia antes do procedimento cirúrgico. E, claro, após a cirurgia, o São Caetano vai me dar todo o auxílio necessário para uma boa recuperação.

Você é um dos poucos remanescentes do Paulistão presentes no grupo atual. De que maneira a sua experiência no clube pode ajudar o elenco na Copa Paulista?

- Como um dos poucos atletas que ficaram após o Campeonato Paulista, por sinal, período no qual aprendi muito, pretendo poder passar segurança para os meninos que aqui estão. Para que assim possam dar o melhor de si dentro do campo, nos treinos e jogos. Estou aqui, decidi ficar para somar com todos em prol dos objetivos do Azulão.

A previsão da sua volta é no período em que a Copa Paulista estará na segunda fase. De que forma pretende ajudar o Azulão já nesse período?