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Nikolas, do São Caetano, foca na recuperação e projeta retorno durante a Copa Paulista

O atacante Nikolas se recupera de uma lesão de ligamento que teve no menisco; a previsão é de que na segunda fase da Copa Paulista...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 19:03
Crédito: Divulgação
Vindo de um momento financeiro difícil, o São Caetano enxerga, na Copa Paulista, uma possibilidade de título e, também, de estar presente numa competição nacional na próxima temporada. Isso porque o campeonato garante vagas na Série D e na Copa do Brasil.> Paulinho conversa com o Corinthians, Mano demitido: o Resumo do Mercado
No entanto, num primeiro momento, o Azulão já tem uma baixa confirmada na competição. O atacante Nikolas, que é um dos poucos remanescentes do grupo do Paulistão, ainda se recupera da lesão de ligamento que teve no menisco.
A previsão é de que na segunda fase da Copa Paulista o jogador esteja totalmente recuperado e pronto para ajudar o São Caetano. Dessa forma, Nikolas falou sobre o seu tratamento e projetou o seu retorno> Veja a tabela do Brasileirão
Como tem sido a sua recuperação até aqui?
- Minha recuperação, de fato, tem sido baseada em cima de muita força de vontade e trabalho. O clube, sem dúvidas, tem me dado todos os suportes possíveis nesse período de fisioterapia antes do procedimento cirúrgico. E, claro, após a cirurgia, o São Caetano vai me dar todo o auxílio necessário para uma boa recuperação.
Você é um dos poucos remanescentes do Paulistão presentes no grupo atual. De que maneira a sua experiência no clube pode ajudar o elenco na Copa Paulista?
- Como um dos poucos atletas que ficaram após o Campeonato Paulista, por sinal, período no qual aprendi muito, pretendo poder passar segurança para os meninos que aqui estão. Para que assim possam dar o melhor de si dentro do campo, nos treinos e jogos. Estou aqui, decidi ficar para somar com todos em prol dos objetivos do Azulão.
A previsão da sua volta é no período em que a Copa Paulista estará na segunda fase. De que forma pretende ajudar o Azulão já nesse período?
- Estou com a cabeça tranquila. Sem dúvidas, é um momento doloroso ficar de fora nessas partidas iniciais. Mas estou focado na recuperação, quero estar pronto o mais rápido possível para poder ajudar a equipe na segunda fase. Tenho certeza que vamos chegar muito além da segunda fase.

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