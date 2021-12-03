Nikolas comenta recuperação na reta final de 2021 e acredita em bom começo de ano com o São Caetano

O ano de 2022 já está prestes a começar para o São Caetano. Após uma temporada que começou complicada com o rebaixamento no Paulistão, o clube fechou o ano de maneira positiva, por conta do incrível rendimento que obteve na Copa Paulista. Além da organização extracampo que não era vista há um bom tempo no clube do ABC.

Já pensando na Série A2 do Campeonato Paulista, nas próximas semanas o Azulão já vai começar a preparação para a competição. Para o campeonato, o São Caetano deve contar com o retorno do jogador Nikolas. O atleta, que está no clube desde o Paulistão, segue se recuperando da lesão no joelho esquerdo e já mira 2022 com a melhor expectativa possível.

- Começar janeiro livre de qualquer tipo de lesão é sem dúvidas a minha grande expectativa. Vai ser um ano de volta por cima e de oportunidades. Com certeza vou estar pronto para aproveitar cada oportunidade que tiver - afirmou.

O atleta também comentou que tem sido mais atencioso na hora de cuidar do corpo e reconhece que isso tem ajudado na recuperação da lesão.

- Independente da idade, o que tem me feito recuperar logo é a responsabilidade que eu tenho com o meu corpo, com os meus objetivos. Isso tem feito com que a minha recuperação seja rápida - completou.