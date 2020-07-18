Niko Kovac, ex-Bayern, deve substituir Robert Moreno no Monaco

Crédito: Niko Kovac esteve no Bayern na última temporada (CHRISTOF STACHE / AFP

Robert Moreno foi destituído do cargo de treinador do Monaco neste sábado, de acordo com informações do “L’Equipe”. No entanto, o clube ainda não confirmou a saída do espanhol de forma oficial. O cargo de técnico será ocupado pelo sérvio Niko Kovac, com passagem recente pelo Bayern de Munique antes de ser substituído por Hansi Flick.

O comandante que havia entrado no lugar de Leonardo Jardim em janeiro de 2020 dirigiu o clube francês em um amistoso de preparação para a próxima temporada na última sexta-feira, com vitória por 2 a 0 sobre o Cercle Brugge.