Niko Kovac, ex-Bayern, deve substituir Robert Moreno no Monaco

Robert Moreno foi destituído do cargo de treinador do Monaco neste sábado, de acordo com informações do “L’Equipe”. No entanto, o clube ainda não confirmou a saída do espanhol de forma oficial. O cargo de técnico será ocupado pelo sérvio Niko Kovac, com passagem recente pelo Bayern de Munique antes de ser substituído por Hansi Flick.
O comandante que havia entrado no lugar de Leonardo Jardim em janeiro de 2020 dirigiu o clube francês em um amistoso de preparação para a próxima temporada na última sexta-feira, com vitória por 2 a 0 sobre o Cercle Brugge.
Um dos motivos para a saída de Moreno foi o fato do treinador não conseguir consolidar o seu projeto de jogo, baseado na posse de bola, na equipe. A chegada de um novo diretor esportivo também não ajudou na sua permanência. A falta de experiência aliada aos resultados ruins nos 12 jogos em que dirigiu o time também pesaram contra o técnico.