Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Niklas Süle, zagueiro do Bayern, testa positivo para a Covid-19

Defensor de 25 anos cumpre isolamento em casa e não apresenta sintomas da doença, segundo comunicado do Bayern. Zagueiro está fora do duelo com o RB Salzburg...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 18:37

LanceNet

Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
O zagueiro Niklas Süle, do Bayern de Munique, testou positivo para a Covid-19 e se torna desfalque para o clube alemão. Segundo informou a equipe bávara, o jogador está em casa cumprindo isolamento e não apresenta sintomas.Desta forma, Süle vira uma baixa de última hora para o técnico Hansi Flick para o jogo contra o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira. A partida acontece na Áustria.
O jogador de 25 anos é titular do Bayern e atuou nas duas partidas da equipe pela Liga dos Campeões. No último sábado, pelo Campeonato Inglês, Süle foi titular na vitória sobre o Colônia, por 2 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados