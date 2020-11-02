Niklas Süle, zagueiro do Bayern, testa positivo para a Covid-19

O zagueiro Niklas Süle, do Bayern de Munique, testou positivo para a Covid-19 e se torna desfalque para o clube alemão. Segundo informou a equipe bávara, o jogador está em casa cumprindo isolamento e não apresenta sintomas.Desta forma, Süle vira uma baixa de última hora para o técnico Hansi Flick para o jogo contra o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira. A partida acontece na Áustria.
O jogador de 25 anos é titular do Bayern e atuou nas duas partidas da equipe pela Liga dos Campeões. No último sábado, pelo Campeonato Inglês, Süle foi titular na vitória sobre o Colônia, por 2 a 1.