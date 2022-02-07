Nike rompe todas as relações com Greenwood, atacante do Manchester United que agrediu a namorada

A Nike decidiu romper todas as relações com Mason Greenwood, atacante do Manchester United que está sendo investigado por violência doméstica e estupro contra sua ex-namorada, Harriet Robson, de 18 anos, segundo informações do "The Athletic".Inicialmente, a empresa de materiais esportivos havia suspendido a parceria com o atleta. Assim como a Nike, o Manchester United também suspendeu o jogador de participar de qualquer atividade envolvendo o clube, como treinamentos ou jogos, enquanto as investigações da polícia seguem em andamento.

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No último dia 30 de janeiro, Mason Greenwood foi preso após sua ex-namorada publicar imagens nas redes sociais da agressão na boca e no corpo causadas pelo atleta de 20 anos. No entanto, o jogador está solto desde a última quarta-feira após pagar fiança.

Diversos companheiros do Manchester United deixaram de seguir o atacante nas redes sociais, enquanto outros esperam a resolução do caso, o que cria um ambiente interno de conflito. Em comunicado, o clube afirmou que todos os torcedores poderão trocar suas camisas com o nome de Greenwood por uma nova de outro atleta.