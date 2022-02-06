Nikão vive situação diferente neste começo de temporada; São Paulo tenta evitar desgaste

Contratado com grandes expectativas, recebendo a camisa dez do São Paulo, o meia-atacante Nikão demanda uma 'atenção especial' do Tricolor neste começo de temporada. Isso porque o jogador tinha uma pré-temporada mais longa no Athletico-PR, que usa o time sub-23 para a disputa do estadual. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2022!

Já no São Paulo, janeiro e fevereiro começam a 'todo vapor' com o início do Campeonato Paulista. A maratona de jogos já é pesada, inclusive com viagens nas próximas semanas, já que a Copa do Brasil também começará. Sendo assim, Rogério Ceni pode dosar os minutos de Nikão em campo.

Depois de ser titular nos dos primeiros jogos no Paulistão, Nikão foi reserva diante do Red Bull Bragantino e entrou na reta final do segundo tempo. O próprio Rogério Ceni falou sobre a questão em entrevista coletiva. - Temos que ter calma, fazer com que os jogadores evoluam fisicamente. Nikão estava um pouco cansado, não costuma jogar no mês de janeiro, fevereiro - comentou o treinador.

Nikão e o restante do elenco estão tendo alguns dias somente de treinamento, já que o São Paulo volta a jogar somente na próxima quarta-feira (09), quando encara o Santo André, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, às 19h, no Morumbi.