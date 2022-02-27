Nikão testa positivo para Covid-19 e será desfalque do São Paulo contra o Água Santa

O meia-atacante Nikão testou positivo para Covid-19 e será desfalque do São Paulo para encarar o Água Santa, nesta segunda-feira (28), às 15h, em Diadema, pelo Campeonato Paulista. Sendo assim, o técnico Rogério Ceni terá que mudar a linha ofensiva da equipe, que atuou com Nikão nos dois últimos jogos. Ele pode escalar o argentino Rigoni no seu lugar, já que o camisa sete ficou no banco contra o Santos e foi desfalque de última hora diante do Campinense.
Nikão cumpre período de isolamento e está assistido pelo departamento médico do clube. Ele deve ser desfalque também no clássico contra o Corinthians, no próximo sábado (5), às 16h, no Morumbi. O São Paulo busca a vitória para se firmar de vez na zona de classificação do Grupo B. O Tricolor tem 11 pontos, três a menos que o líder São Bernardo, mas com um jogo a menos.