Nikão não jogou nenhuma partida completa pelo São Paulo desde sua contratação

Desde quando chegou ao São Paulo, como um dos seis reforços desta temporada, Nikão ainda não jogou nenhuma partida completa.O jogador, que atuava pelo Athletico-PR, assumiu a camisa 10 no Tricolor paulista. Porém, ainda não atuou por 90 minutos completos em nenhuma das nove partidas disputadas. O meia perdeu três jogos este ano após testar positivo para Covid-19.TABELA> Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosDe todos os jogos em que esteve presente até o momento, só foi titular em quatro. Rogério Ceni justificou esses dados levando em conta o histórico de Nikão em sua equipe anterior. Quando jogava no Furacão, o jogador tinha uma pré-temporada mais longa. A comissão técnica do São Paulo, portanto, escolheu preservar sua integridade física.