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Nikão não jogou nenhuma partida completa pelo São Paulo desde sua contratação

O camisa 10 do Tricolor paulista ainda não jogou nenhuma rodada por 90 minutos desde a sua chegada a equipe como reforço este ano...
LanceNet

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Publicado em 

20 mar 2022 às 16:33

Publicado em 20 de Março de 2022 às 16:33

Desde quando chegou ao São Paulo, como um dos seis reforços desta temporada, Nikão ainda não jogou nenhuma partida completa.O jogador, que atuava pelo Athletico-PR, assumiu a camisa 10 no Tricolor paulista. Porém, ainda não atuou por 90 minutos completos em nenhuma das nove partidas disputadas. O meia perdeu três jogos este ano após testar positivo para Covid-19.TABELA> Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosDe todos os jogos em que esteve presente até o momento, só foi titular em quatro. Rogério Ceni justificou esses dados levando em conta o histórico de Nikão em sua equipe anterior. Quando jogava no Furacão, o jogador tinha uma pré-temporada mais longa. A comissão técnica do São Paulo, portanto, escolheu preservar sua integridade física.
O camisa 10 chamou atenção na última partida disputada pelo time, contra o Botafogo-SP, no último sábado (19), após perder uma cobrança de pênalti. Até o momento, o meia apresenta uma média de 46 minutos jogados por partida e soma duas assistências.
Crédito: NikãoaindanãojogounenhumapartidacompletanoSãoPaulo(Foto:Reprodução/SãoPaulo

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