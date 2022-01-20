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Nikão fala sobre pressão de jogar no São Paulo: 'Eu me doo 110%, vim preparado'

Novo camisa 10 assinou por três anos e disse estar preparado para lidar com a pressão...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 15:45

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 15:45

Apresentado pelo São Paulo nesta quinta-feira (20) no CT da Barra Funda, o meia Nikão se mostrou tranquilo e preparado em relação à pressão de vestir a camisa 10 do Tricolor. Segundo ele, o mais importante é trabalhar bastante para trazer títulos ao clube e dar alegria ao torcedor.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
- Vim preparado para tudo isso. Desafio novo na vida. Aprendi uma frase: “Quanto mais é dado, mais é cobrado”. Por mais que você tenha ganhado grandes títulos, como no Athletico, tinha cobrança grande lá. Claro que São Paulo tem outra dimensão, torcedor está carente de títulos expressivos, mas estou preparado - afirmou Nikão.
- Eu me doo 110% ao clube, vim preparado para pressão, para cobrança que vai existir em cima de mim, torcedor quer ser campeão, eu também tenho essa cobrança. Tenho consciência disso tudo. O que tenho que fazer agora é trabalhar, suar bastante, e o mais importante, fazer o São Paulo alcançar os êxitos que alcançou anos atrás - disse o camisa 10.Nikão assinou contrato de três anos com o clube paulista. Ele esteve próximo de acertar com o Internacional, mas desembarcou em São Paulo. E o desejo de atuar no Tricolor não é de agora.
- O São Paulo a gente já vem de um namoro de alguns anos, sempre batendo na trave e nunca se concretizando por uma situação ou outra, mas agora estou aqui - completou.
Crédito: Omeio-campistaNikãoéapresentadonoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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