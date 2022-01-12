Nikão e Alisson estão entre os 10 jogadores com mais assistências no Brasileiro nos últimos cinco anos

O São Paulo segue se reforçando para a temporada 2022. Após confirmar as chegadas do goleiro Jandrei, ex-Santos, do lateral-direito Rafinha e do meia-atacante Alisson, ambos ex-Grêmio, e do volante Patrick, ex-Internacional, o clube anunciou nesta terça-feira a contratação do apoiador Nikão, destaque do Athletico Paranaense nas últimas temporadas.
O jogador foi um dos principais nomes do Furacão em suas conquistas mais recentes, inclusive marcando o gol que deu o título da Copa Sul-Americana 2021, na final contra o Red Bull Bragantino. O meia estava no rubro-Negro desde 2015, onde ganhou ainda dois Paranaenses (2016 e 2020), uma Copa do Brasil (2019) e outra Sul-Americana (2018).Além de ter sido autor de tentos decisivos, Nikão se notabilizou também pelas assistências. Com 19 passes para gols nas últimas cinco edições de Campeonato Brasileiro, o jogador aparece no top 10 do fundamento neste período, assim como Alisson, outra novidade do Tricolor para 2022. O ex-gremista ainda aparece um pouco acima, tendo servido seus companheiros 20 vezes.
Além da dupla, recém-contratada, outro são-paulino aparece no ranking: o lateral-esquerdo Reinaldo. Veja os números:
JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIROS DESDE 2017- Levantamento feito pelo Números da Bola com dados do Sofascore
1º - Arrascaeta - 372º - Gustavo Scarpa - 353º - Dudu - 324º - Bruno Henrique - 305º - Everton Ribeiro - 256º - Cazares - 227º - Alisson - 20Reinaldo - 20Luan - 2010º - Nikão - 19Keno - 19Vitinho - 19Edenilson - 10