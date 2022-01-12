Nikão comenta chegada ao São Paulo: 'Um clube muito grande'

O meia-atacante Nikão, novo reforço do São Paulo para a temporada, falou sobre os motivos que o fizeram escolher o Tricolor para jogar em 2022. Ao site oficial do clube, o atleta de 29 anos citou a grande história da equipe como um motivo para vir ao time comandado por Rogério Ceni. - É um clube muito grande. A camisa do São Paulo é gigante, tem uma história de grandes craques. Rogério, Zetti, Cicinho, Cafu, Fabão, Danilo, Júnior, Leandro, França, Luis Fabiano... Muita gente que fez história nesse clube, conquistou títulos. Estou aqui com esse objetivo, ajudar o clube a conquistar títulos importantes, porque foi com isso que o São Paulo acostumou o seu torcedor, ganhando grandes campeonatos e fazendo grandes jogos. Por isso que eu escolhi estar aqui no São Paulo - afirmou Nikão.
O jogador assinou contrato até dezembro de 2024 e já treina com o restante do elenco na pré-temporada, que está sendo realizada no CT da Barra Funda. - Estou muito feliz, muito motivado com esse novo momento da minha vida, da minha carreira. Agradeço muito a Deus por estar vivendo este momento e vou procurar sempre fazer o meu melhor, buscando o bem do São Paulo. Vou trabalhar bastante para que as coisas possam acontecer e que todos nós possamos ser muito felizes aqui. A torcida pode esperar um cara que vai se dedicar bastante, que trabalha muito, que é muito empenhado e que vai fazer de tudo para que eles possam sorrir com a conquista de títulos equivalentes à grandeza do São Paulo - finalizou o meia-atacante.
Nikão foi o quinto reforço anunciado pelo São Paulo para 2022. Além dele, chegaram o goleiro Jandrei, o lateral-direito Rafinha e os meias Alisson e Patrick.