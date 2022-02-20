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futebol

Nikão comemora vitória com 'a cara' do São Paulo: 'Convencemos'

Meia-atacante deu duas assistências e foi destaque na goleada sobre o Santos, por 3 a 0, na Vila Belmiro...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 20:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 20:51
O São Paulo goleou o Santos por 3 a 0, na Vila Belmiro, na noite deste domingo, pelo Campeonato Paulista. Para o meia-atacante Nikão, que deu duas assistências no clássico, o triunfo foi importante para, além de conquistar três pontos, convencer. - Estávamos fazendo bons jogos, mas infelizmente a vitória não estava vindo. Hoje não só vencemos, como convencemos, pela postura que o time jogou. Com a cara do que é o São Paulo, um time aguerrido e com disposição. Feliz pela entrega de todos - disse o camisa dez.
NIkão também comentou sobre a entrega e agradeceu ao São Paulo pela oportunidade de demonstrar seu futebol no clube. - Glorifico e agradeço a Deus pelo jogo de hoje, agradeço ao apoio dos companheiros, do Rogério Ceni, que dispensa comentários, toda a diretoria, minha esposa, meus filhos. Fico feliz de poder fazer um grande jogo e mais feliz ainda com o resultado no clássico. Feliz pela entrega e pelo jogo, não só pela vitória, mas pelo jogo consistente que fizemos durante os 90 e mais cinco minutos - finalizou.
Agora, o São Paulo vira a chave para a Copa do Brasil. O Tricolor vai a Campina Grande enfrentar o Campinense, quinta-feira, às 21h30.
Crédito: NikãofoidestaqueemgoleadadoSãoPaulosobreoSantos(FOTO:RubensChiri/Saopaulofc.net

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