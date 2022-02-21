  • Nikão analisa vitória do São Paulo em clássico e fala sobre assistências: 'Feliz de ter ajudado'
Nikão analisa vitória do São Paulo em clássico e fala sobre assistências: 'Feliz de ter ajudado'

Meia-atacante realizou duas assistências na goleada por 3 a 0 sobre o Santos, sendo eleito o craque do jogo...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 13:45

LanceNet

O meia-atacante Nikão falou sobre a goleada do São Paulo sobre o Santos, por 3 a 0, na Vila Belmiro. O camisa dez ajudou no triunfo com duas assistências e falou sobre o excelente triunfo, que fez a equipe chegar a 11 pontos no Paulistão. - Fico feliz de ter ajudado de alguma forma. Essa bola que eu puxo pra esquerda e cruzo pra dentro da área eu costumo fazer sempre, treino bastante isso. Espero seguir assim, ajudando , e podendo contribuir de alguma forma nas vitórias da equipe - disse o jogador.
Nikão também avalio o rendimento da equipe no SanSão e fez questão de elogiar o trabalho do técnico Rogério Ceni. - Todo mundo sabe a importância de um clássico, nem só pelo resultado, mas como o time vai se apresentar dentro de campo. Fizemos uma boa partida, com todos os jogadores sabendo o que fazer com e sem a bola, mérito do Rógerio e de toda a comissão e jogadores que estão se dedicando ao máximo no dia a dia - finalizou.
O São Paulo folga nesta segunda-feira e retorna aos treinamentos na terça. O próximo compromisso será diante do Campinense, na Paraíba, pela Copa do Brasil, na quinta-feira (24), às 21h30.
Crédito: Nikão foi destaque na vitória do São Paulo sobre o Santos

