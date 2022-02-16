Nigeriano na área! Azeez Balogun reforça o sub-20 do São Paulo

O São Paulo anunciou a contratação do atacante Azeez Olalekan Balogun, de 18 anos, que chega para reforçar o time sub-20. Balogun assinou um contrato de empréstimo válido até fevereiro do ano que vem, com possibilidade de compra. Caso queira ficar com o atleta, o Tricolor precisará desembolsar 100 mil (R$ 516 mil). Azeez pertence ao Unique Futbol Academy e é natural da cidade de Ibadan. O jogador tem 1,80m e nasceu no dia 1 de novembro de 2003. Ele foi descoberto pelo São Paulo em uma viagem de membros da diretoria da base para Nigéria, onde acompanharam um torneio de jovens e se interessaram pelo garoto.