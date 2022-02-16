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futebol

Nigeriano na área! Azeez Balogun reforça o sub-20 do São Paulo

Descoberto em um torneio na Nigéria, atacante chega para reforçar o elenco do técnico Alex. Jogador assinou contrato de empréstimo até fevereiro do ano que vem...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 11:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 11:50
O São Paulo anunciou a contratação do atacante Azeez Olalekan Balogun, de 18 anos, que chega para reforçar o time sub-20. Balogun assinou um contrato de empréstimo válido até fevereiro do ano que vem, com possibilidade de compra. Caso queira ficar com o atleta, o Tricolor precisará desembolsar 100 mil (R$ 516 mil). Azeez pertence ao Unique Futbol Academy e é natural da cidade de Ibadan. O jogador tem 1,80m e nasceu no dia 1 de novembro de 2003. Ele foi descoberto pelo São Paulo em uma viagem de membros da diretoria da base para Nigéria, onde acompanharam um torneio de jovens e se interessaram pelo garoto.
- Estou muito feliz pela oportunidade e por defender um clube do tamanho do São Paulo. Espero dar alegrias para a torcida e ajudar meus novos companheiros - disse o atacante.Azeez já participa de alguns treinamentos com as categorias de base do São Paulo e começará a fazer parte do elenco sub-20 em fevereiro, quando iniciam os treinamentos da categoria. Ele é o primeiro nigeriano a fazer parte das categorias de base do clube.
Crédito: AtacanteAzeezéonovoreforçodoSãoPaulo(Foto:AnaLuizaRosa/saopaulofc.net

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