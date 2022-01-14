Nigéria x Sudão: saiba o horário e escalações do jogo da Copa Africana de Nações

Neste sábado, Nigéria e Sudão se enfrentam pela segunda rodada do Grupo D da Copa Africana de Nações. Em caso de vitória, a Nigéria pode assegurar a classificação às oitavas de final da competição com uma rodada de antecedência. O confronto, no Roumdé Adjia Stadium, está marcado para às 13h.> Messi se pronuncia sobre recuperação do Covid-19: ‘Demorei mais do que pensava para ficar bem’

EM BUSCA DA CLASSIFICAÇÃONigéria e Egito são as duas seleções favoritas do Grupo D e a vitória da equipe de Augustine Eguavoen na primeira rodada foi um grande passo para garantir a vaga no mata-mata.

PRIMEIRA RODADAO Sudão empatou com a Guiné-Bissau pela primeira rodada da fase de grupos. A equipe tem agora dois duelos contra seleções consideradas superiores e vai em busca de uma vitória para tentar a classificação.FICHA TÉCNICANigéria x Sudão

Data e horário: 15/01/2022, às 13hLocal: Roumdé Adjia Stadium, em Garoua (CAM)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NIGÉRIA (Técnico: Augustine Eguavoen)Okoye; Aina, Ekong, Omeruo e Sanusi; Ndidi, Aribo, Simon e Chukwueze; Iheanacho e Awoniyi.

SUDÃO (Técnico: Hubert Velud)Eshrein; Elfadni, Nemer, Mustafa e Alnour Mohamed; Khedr, Shambaly, Abbas e Yagoub; Hamed e Abdelrahman.