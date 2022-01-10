Nigéria x Egito: horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

O Egito encara a Nigéria pela estreia da Copa Africana de Nações nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília). As duas equipes pertencem ao Grupo D e são as grandes favoritas em busca de uma classificação para o mata-mata e este duelo pode ser decisivo para definir quem irá ocupar a liderança e quem assumirá o 2º lugar da chave.COMO VEM O EGITOO Egito confia na qualidade ténica de Mohamed Salah em busca das vitórias para chegar longe no torneio. A equipe comandada por Carlos Queiroz vem de excelentes resultados nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo com quatro vitórias e dois empates nas seis partidas disputadas.
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COMO CHEGA A NIGÉRIAPor outro lado, a Nigéria chega ao torneio com muitas dúvidas após a não convocação de Victor Osimhen, por conta da Covid-19, e Emmanuel Dennis, por problemas administrativos. Ainda assim, a equipe é uma das favoritas e busca o 4º título da competição.
FICHA TÉCNICA:Nigéria x Egito
Data e horário: 11/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Roumdé Adjia, em Garua (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NIGÉRIA (Técnico: Augustine Eguavoen)Okoye; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo e Aina; Onyeka, Ndidi e Aribo; Chukwueze, Iwobi e Iheanacho
Desfalques: Nenhum
EGITO (Técnico: Carlos Queiroz)El-Shennawy; Daoud, Hegazi, Fatouh e Ashraf; Fathi, El-Sulya e Elneny; Mohamed, Sherif e Salah
Desfalques: Mohamed Abogabal e Ibrahim Adel (Covid-19)