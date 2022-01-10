Nigéria x Egito: horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

O Egito encara a Nigéria pela estreia da Copa Africana de Nações nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília). As duas equipes pertencem ao Grupo D e são as grandes favoritas em busca de uma classificação para o mata-mata e este duelo pode ser decisivo para definir quem irá ocupar a liderança e quem assumirá o 2º lugar da chave.COMO VEM O EGITOO Egito confia na qualidade ténica de Mohamed Salah em busca das vitórias para chegar longe no torneio. A equipe comandada por Carlos Queiroz vem de excelentes resultados nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo com quatro vitórias e dois empates nas seis partidas disputadas.