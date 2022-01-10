Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Nigéria x Egito: horário e escalações do jogo pela Copa Africana de Nações

Duas das principais seleções do Grupo D se enfrentam na estreia e buscam vaga no mata-mata do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 12:56

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 12:56

O Egito encara a Nigéria pela estreia da Copa Africana de Nações nesta terça-feira, às 13h (horário de Brasília). As duas equipes pertencem ao Grupo D e são as grandes favoritas em busca de uma classificação para o mata-mata e este duelo pode ser decisivo para definir quem irá ocupar a liderança e quem assumirá o 2º lugar da chave.COMO VEM O EGITOO Egito confia na qualidade ténica de Mohamed Salah em busca das vitórias para chegar longe no torneio. A equipe comandada por Carlos Queiroz vem de excelentes resultados nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo com quatro vitórias e dois empates nas seis partidas disputadas.
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
COMO CHEGA A NIGÉRIAPor outro lado, a Nigéria chega ao torneio com muitas dúvidas após a não convocação de Victor Osimhen, por conta da Covid-19, e Emmanuel Dennis, por problemas administrativos. Ainda assim, a equipe é uma das favoritas e busca o 4º título da competição.
FICHA TÉCNICA:Nigéria x Egito
Data e horário: 11/1/2022, às 13h (de Brasília)Local: Estádio Roumdé Adjia, em Garua (CAM)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NIGÉRIA (Técnico: Augustine Eguavoen)Okoye; Sanusi, Troost-Ekong, Omeruo e Aina; Onyeka, Ndidi e Aribo; Chukwueze, Iwobi e Iheanacho
Desfalques: Nenhum
EGITO (Técnico: Carlos Queiroz)El-Shennawy; Daoud, Hegazi, Fatouh e Ashraf; Fathi, El-Sulya e Elneny; Mohamed, Sherif e Salah
Desfalques: Mohamed Abogabal e Ibrahim Adel (Covid-19)
Crédito: SalahéagrandeesperançadoEgitonoduelocontraaNigéria(Foto:AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados