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Nigéria vence Sudão e conquista classificação às oitavas de final da Copa Africana de Nações

Nigéria conseguiu ter um início arrasador e dominou a primeira etapa. A favorita sacramentou a vitória na segunda etapa e Sudão descontou placar com gol de pênalti...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 14:55

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 14:55

A Nigéria conquistou uma vitória tranquila sobre o Sudão por 3 a 1 na Copa Africana de Nações e conquistou classificação às oitavas de final do torneio. Com um primeiro tempo muito superior, a equipe de Augustine Eguavoen conseguiu abrir 2 a 0 antes do intervalo e sacramentou a vitória no início da segunda etapa com gol de Simon.NIGÉRIA SUPERIORNo primeiro minuto de jogo, a Nigéria saiu na frente após Chukwueze aproveitar passe dentro da área e finalizar de primeira para balançar as redes. Aos 35 minutos, Akong aproveitou cobrança de falta na área e cabeceou para grande defesa de Eshrein. No rebote, Awoniyi desperdiçou outra chance em mais uma intervenção do goleiro do Sudão.
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
AZAR E SORTENo ataque seguinte, Iheanacho finalizou para o gol do lado direito da área, a bola desviou em Eshrein e sobrou na pequena área para Chukwueze carimbar a trave. Nos acréscimos, em nova bola levantada na área após cobrança de falta, Ekong cabeceou e a Nigéria contou com a sorte após a bola bater na cabeça de Awoniyi e morrer no fundo das redes.
VITÓRIA TRANQUILACom menos de um minuto da segunda etapa, a Nigéria sacramentou a vitória após Simon tabelar com o defensor do Sudão, entrar na área com muita velocidade e finalizar por baixo do goleiro para ampliar o marcador. Após o terceiro gol, a seleção de Augustine Eguavoen tirou o pé do acelerador e sofreu um gol de pênalti convertido por Khedr.
Crédito: NigériaconquistouvitóriatranquilasobreoSudão(DANIELBELOUMOUOLOMO/AFP

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