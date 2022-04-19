Nicolas treina normalmente e pode voltar ao time do Grêmio

Cerca de um mês depois de ter diagnosticada uma lesão na panturrilha, após o Gre-Nal pela semifinal do Gauchão, em 20 de março, o lateral-esquerdo Nícolas poderá voltar ao time do Grêmio. O próximo confronto do Tricolor pela Série B é nesta quinta-feira, na Arena, às 16h30min, contra o Guarani.

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Na semana passada o jogador voltou aos treinos em campo e nesta semana, retornou às atividades com o restante do elenco. Ainda não há confirmação da sua presença em campo.

'Estou me sentindo bem, desde a semana passada, quando voltei a fazer trabalhos mais de campo, já não tinha mais dores. Foi uma semana boa para readaptar e agora voltar aos treinos com os meus companheiros para retornar da melhor forma possível para poder ajudar o Grêmio dentro de campo', afirma o lateral.

Nicolas é o principal garçom do Tricolor na temporada. São seis assistências entre partidas do Gauchão e da Copa do Brasil. Além disso, ele mesmo anotou dois gols com a nova camisa. Por isso, há um otimismo no Grêmio pela volta do camisa 30, que fará a sua estreia na Série B.

'Ainda temos mais dois dias de treinamento até o jogo. Mas a minha vontade é estar dentro de campo logo, voltar a fazer o que eu gosto. Graças a Deus não foi uma lesão mais grave, mas quase 30 dias sem jogar é muito difícil para o jogador. Quero vestir essa camisa e ajudar meus companheiros a conquistar os três pontos', destaca.

Grêmio e Guarani estão na zona de rebaixamento, são o 17º e 18º colocados, respectivamente, com um ponto. Ambos ainda não marcaram ainda em dois jogos na Série B.