Nicolas faz estreia pelo Grêmio e recebe elogios de Mancini

O Grêmio utilizou o seu elenco principal pela primeira vez na temporada na última quarta-feira (2) depois do Time de Transição atuar nas duas primeiras rodadas do Gauchão e venceram o São José, na Arena, por 2 a 1.>A tabela de classificação do Campeonato Gaúcho atualizada!Entre as caras novas para 2022, o lateral-esquerdo Nicolas, que chegou por empréstimo do Athletico-PR. O jogador entrou após os 30 minutos do segundo tempo, teve chance de ampliar o placar e recebeu elogios do técnico Vagner Mancini. Para o treinador, a disputa pela titularidade entre ele e Diogo Barbosa será acirrada e, com isso, quem ganha é o clube.

- O Nicolas entrou já no final do jogo, teve pouco tempo, mas aproveitou muito bem. Teve até uma chance de fazer o terceiro gol, em um lance em que ele inicia, acredita na jogada, entra na área e finaliza. É um atleta de segurança, que tem muita força física, que consegue atacar bem, que dá uma estabilidade defensiva também. Acho que ele e o Diogo vão ter uma batalha árdua ao longo do ano. A equipe ganha muito com a chegada do Nicolas. Hoje temos dois atletas que podem entrar, lógico dentro de cada estratégia que vai ser montada para os jogos – disse o técnico na coletiva após o embate da terceira rodada do Gauchão.

Nicolas retribuiu o elogio do comandante, mas ressaltou a importância de ambos os jogadores estarem sempre prontos para quando o técnico precisar.

- É uma disputa muito sadia, vamos mostrando no dia a dia, nos jogos. Quem escala é o treinador, mas tanto eu quanto o Diogo temos que estar preparados. Independente de quem estiver jogando, tem que ter esse pensamento. Esse é um ano muito importante para o clube, temos que nos abraçar, independente de quem estiver jogando, para buscar os nossos objetivos – destacou.

Além dos elogios de Mancini, o lateral comemorou, principalmente, a chance de estar em campo pelo novo clube:

- Estou muito feliz pelo primeiro jogo. Foi um grande passo para darmos início ao nosso trabalho. Começar com vitória é sempre bom. Tive uma chance de fazer um gol, infelizmente não saiu, mas estava ali presente. Esse é o caminho, continuar evoluindo como equipe, como grupo. Vai ser uma temporada muito difícil, mas iniciamos ela da melhor forma possível. Agora é dar continuidade ao trabalho, pegando ritmo de jogo, conhecendo melhor um ao outro. É uma felicidade imensa estar vestindo essa camisa.

O Grêmio volta a campo no domingo, às 19h30 (de Brasília), novamente na Arena, diante do Guarany, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.