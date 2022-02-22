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futebol

Nicolas fala sobre primeiro Gre-Nal: 'Ansioso'

Garoto vai disputar o primeiro clássico diante do maior rival e não esconde a sua expectativa...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 17:30
Talvez maior destaque do Grêmio neste início de temporada, o lateral-esquerdo Nicolas entrará em campo neste sábado para o seu primeiro clássico Gre-Nal. O jogador deve ser o titular do técnico Roger Machado para o jogo no Beira-Rio, às 19h. O atleta emprestado pelo Athletico-PR saiu jogando nos dois últimos jogos do Tricolor.
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'Estou ansioso pelo meu primeiro clássico vestindo a camisa do Grêmio. É um jogo aonde todos nós, atletas, queremos muito estar. Vamos trabalhar firme nesta semana para que sábado possamos fazer um grande jogo para sairmos com o resultado positivo', afirma.
O lateral também comemora o bom momento com a camisa do Tricolor. Até agora, são dois gols em duas assistências em cinco jogos. No entanto, em três deles Nicolas foi titular. Em outros dois, entrou faltando menos de 10 minutos para o término da partida. Até o momento, foram 288 minutos jogando, o que dá uma média de uma participação em gol a cada 72 minutos.
'Estou muito feliz aqui, não só pelas minhas atuações, com gols e assistências, mas pela atuação da equipe também. Estamos trabalhando muito forte, sabemos da responsabilidade esse ano e de tudo que significa vestir esse manto, representar o Grêmio. Com muita humildade, se entregando a cada jogo, vamos atingir nossos objetivos', destaca.
Nicolas deu duas assistências na vitória de virada do Grêmio sobre o Aimoré, por 2 a 1 e marcou nos confrontos contra o Juventude (1 a 1), evitando a derrota do Tricolor, e diante do São Luiz, na última rodada, na goleada por 4 a 0.
Crédito: LucasUebel/GrêmioFBPA

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