Nicolas demonstra ansiedade para estrear pelo Grêmio

O Grêmio inicia a sua pré-temporada para o ano em que terá de jogar a Série B do Brasileirão pela terceira vez em sua história na próxima segunda-feira (10). Um dos cinco novos nomes que se apresentam com os demais jogadores que já integravam o elenco gremista em 2021 é o lateral-esquerdo Nicolas.

Ele foi o primeiro reforço anunciado pelo clube, ainda na véspera do Natal do ano passado. O atleta, que chega à Arena por empréstimo, não esconde a ansiedade em vestir a camisa tricolor.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Estou bem ansioso, contando as horas para vestir essa camisa. Já estou com as malas prontas há alguns dias. A minha esposa até brinca comigo que nunca me viu tão ansioso. Mas é a vontade de chegar logo, fazer novas amizades, conhecer todos os novos companheiros, ver de perto essa grande estrutura do Grêmio, mas, principalmente, ajudar o clube dentro de campo - adiantou o jogador.

O atleta também destaque o desafio que 2022 reserva, mas confia no retorno do Grêmio à elite do futebol brasileiro.

- É um ano decisivo. Todo mundo, a torcida, nós, atletas, todos vamos ter que nos abraçar para fazer um ano especial e recolocar o Grêmio onde ele merece estar e de onde não deveria ter saído. Infelizmente aconteceu, mas tenho certeza que vamos no mesmo caminho para sair disso, só depende de nós - ressaltou.

Aos 24 anos de idade, Nicolas é cria da base do Athletico-PR. Em 2016, ganhou as primeiras oportunidades na equipe principal, sendo emprestado dois anos depois para a Ponte Preta. Nos dois anos seguintes, atuou também por empréstimo no Atlético-GO, onde foi comandado por Vagner Mancini em 2020, hoje o treinador gremista. Ao todo foram 92 partidas com a camisa do time goiano.

Com as boas atuações no Dragão, foi chamada de volta ao Furacão em 2021. Na última temporada ele entrou em campo 34 vezes, atuando tanto na lateral quanto como zagueiro pela esquerda em algumas oportunidades.