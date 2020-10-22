Nico López só necessita 44 minutos para marcar para no Tigres

Crédito: Divulgação / Tigres UNAL

O atacante uruguaio Nico López segue vivendo uma etapa importante com as cores de Tigres. No último sábado, na vitória de seu time sobre Cruz Azul, o camisa 11 anotou um lindo gol de fora da área e abriu caminho para a vitória por 2 a 0 do atual terceiro colocado do Campeonato Mexicano, confirmando a fase artilheira que está atravessando.

- Sinto que este bom momento é resultado de tudo o que entregos nos trinamentos. Todos os meus companheiros me apoiarame me sinto seguro para entregar os resultados dentro de campo.Meu desejo é seguir evoluindo para corresponder com gols e assistências para que possamos crescer coletivamente - afirmou o jogador.Nos últimos seis jogos, o atacante uruguaio passou a ser uma das principais opções ofensivas do técnico Tuca Ferretti. De acordo com as expectativas no campo, Nico López teve participação direta em sete gols: fez cinco e deu duas assistências.

Os números mostram a eficiência de Nico López. Saindo do banco em cinco ocasiões, o atacante alcançou suas marcar em apenas 220 minutos jogados, garantindo uma média de um gol a cada 44 minutos, ou 0,83 por partida disputada.Nico López tem bons números pelo Tigres (Reprodução)Ganhando lugar cativo no Tigres, Nico López já está focado na próxima rodada do Campeonato Mexicano com a expectativa de estar no 11 inicial. Neste sábado, o atacante volta a campo contra o Juárez, buscando se aproximar da liderança.

Objetivo: seleção uruguaia

Vivendo bom momento no futebol mexicano, Nico Lopéz sonha em defender novamente a seleção uruguaia. Na primeira lista para as Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante acabou ficando de fora, mas acredita que o objetivo é plausível com a sequÇencia de partidas que vem tendo.