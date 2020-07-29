Nico López se recupera em tempo recorde e deve jogar no Tigres

Crédito: Nico Lopéz está treinando e pode voltar a jogar pelo Tigres (Divulgação

O atacante Nico López vive a expectativa de retornar aos campos na próxima partida do Tigres diante do Pachuca, neste sábado. Nico López não jogou no retorno contra o Necaxa, poupado ainda por precaução após lesão no tornozelo. O uruguaio teve uma recuperação em tempo recorde da pancada que levou, em que ficou pelo menos três semanas sem treinar até ter condições de pisar no gramado. O uruguaio apareceu fazendo atividades na academia duas semanas depois, e em seguida, correndo pelo centro de treinamento ao lado do preparador físico. Não demorou muito para realizar os primeiros exercícios com bola e ficar à disposição da equipe no final da semana passada.

- Estou me sentindo bem, já estava pronto para jogar na última sexta, quando fui poupado. Converso bastante com a comissão e eles sabem o meu desejo de voltar a jogar o quanto antes e ajudar nosso time. A vontade é enorme, fiquei muito tempo parado com a pandemia e logo depois veio a lesão, me dediquei tanto que acabei voltando antes, tudo porque eu quero estar em campo – disse o atacante.