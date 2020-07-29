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futebol

Nico López se recupera em tempo recorde e deve jogar no Tigres

O atacante foi relacionado na última partida e pode voltar a campo neste sábado...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 13:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2020 às 13:28
Crédito: Nico Lopéz está treinando e pode voltar a jogar pelo Tigres (Divulgação
O atacante Nico López vive a expectativa de retornar aos campos na próxima partida do Tigres diante do Pachuca, neste sábado. Nico López não jogou no retorno contra o Necaxa, poupado ainda por precaução após lesão no tornozelo. O uruguaio teve uma recuperação em tempo recorde da pancada que levou, em que ficou pelo menos três semanas sem treinar até ter condições de pisar no gramado. O uruguaio apareceu fazendo atividades na academia duas semanas depois, e em seguida, correndo pelo centro de treinamento ao lado do preparador físico. Não demorou muito para realizar os primeiros exercícios com bola e ficar à disposição da equipe no final da semana passada.
- Estou me sentindo bem, já estava pronto para jogar na última sexta, quando fui poupado. Converso bastante com a comissão e eles sabem o meu desejo de voltar a jogar o quanto antes e ajudar nosso time. A vontade é enorme, fiquei muito tempo parado com a pandemia e logo depois veio a lesão, me dediquei tanto que acabei voltando antes, tudo porque eu quero estar em campo – disse o atacante.
Antes da pandemia, o atacante passou por um período de adaptação ao estilo do futebol mexicano, após 4 temporadas no Brasil. Com isso, foi titular em apenas cinco partidas pela equipe, não tendo a sequência que teve no Internacional, clube onde o uruguaio se destacou sendo um dos 4 maiores artilheiros estrangeiros na história, somando 40 tentos em 177 jogos. Além disso, no colorado Nico López também conquistou o título de melhor atacante em duas edições do Campeonato Gaúcho, nos anos de 2017 e 2019. O uruguaio também se destacou no ano de 2018, onde mostrou seu futebol pelos gramados brasileiros, conquistando inclusive uma convocação na lista dos 40 pré-convocados para Copa do Mundo da Rússia.

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