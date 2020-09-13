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futebol

Nico López ganha oportunidade e marca gol com 16 minutos em campo

Nico López marcou o segundo gol na vitória do Tigres sobre o Santos Laguna por 2 a 0...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2020 às 11:16
Crédito: Nico López garantiu vitória do Tigres no Mexicano (Divulgação/Tigres
A estrela do atacante Nico López voltou a brilhar na noite do último sábado. Depois de ter ficado de fora até do banco de reservas na última rodada do Campeonato Mexicano, o uruguaio voltou a ser relacionado pelo técnico Tuca Ferretti para a partida do Tigres contra o Santos Laguna e correspondeu à expectativa marcando um gol na vitória por 2 a 0. O jogador foi acionado no segundo tempo e precisou de apenas 16 minutos para deixar sua marca.
- Eu estou muito feliz pelo Nico. A verdade é que vou ser feliz se amanhã for a vez dele e eu tiver que sair, eu vou sair feliz, criamos um relacionamento bacana e gosto que as pessoas ao meu redor se dêem bem. Estou feliz por ele e pelo contrário, se tiver que sair, ficarei feliz porque ele está bem” – disse Leo Fernández após o gol do companheiro.
Após receber a bola pela esquerda, o atacante invadiu a área e bateu com força para garantir a vitória do Tigres. Mesmo com o pouco tempo em campo, Nico López fez jus aos anseios de torcedores e imprensa mexicana que, durante a semana, pediram o camisa 11 em campo. Esse foi o primeiro gol do uruguaio em sete jogos pela equipe. O tento também premia Nico López após um período de superações no México.
Durante a pré-temporada no país, o atleta torceu o tornozelo e tinha previsão de retorno para dois meses, mas superou esse tempo e voltou em apenas três semanas. À disposição há cerca de um mês, o uruguaio também chegou a ser cortado de algumas partidas devido ao número excessivo de estrangeiros na equipe. Ao chegar no clube, o atleta teve dificuldade para se adaptar ao futebol do país e precisava de tempo e sequência para mostrar seu futebol.

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