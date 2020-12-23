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Nico López entra no segundo tempo, dá assistência e conquista primeiro título no futebol mexicano

Atacante foi decisivo para reação do Tigres contra o Los Angeles pela Champions League da CONCACAF. Uruguaio tem tido papel determinante na campanha do clube mexicano...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 10:22

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 10:22
Crédito: Nico López conquistou seu primeiro título no México (Divulgação
O atacante Nico López entrou aos 24 minutos da segunda etapa quando o Tigres perdia por 1 a 0 para o Los Angeles e foi dele, em seu primeiro lance, a assistência em cobrança do escanteio para o gol de Ayala empatar a partida e iniciar a reação de virada da equipe mexicana. O segundo gol do Tigres surgiu em jogada feita por Rodríguez, que mandou para o francês Gignac completar para as redes dando o título ao Tigres.Esta foi a primeira conquista do clube na Concacaf Champions, torneio continental mais importante da América do Norte. Esta também é a primeira vez que Nico levanta um troféu no México. Ao todo pelo Tigres são 19 jogos, 6 gols e 3 assistências. Com a vitória sobre os americanos do Los Angeles, os mexicanos garantiram a vaga no Mundial de Clubes de 2021, podendo encontrar clubes brasileiros na competição, como Santos e Palmeiras, que ainda disputam as semifinais da Libertadores.
- Estou muito feliz em fazer parte dessa conquista histórica. Eu estava louco para jogar essa final e pude entrar bem, concedendo uma assistência e ajudando meus companheiros. Esse título é de todo o grupo que lutou unido até o final. Muita felicidade em sair campeão de uma competição tão importante – destacou Nico López.

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