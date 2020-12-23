Nico López entra no segundo tempo, dá assistência e conquista primeiro título no futebol mexicano

O atacante Nico López entrou aos 24 minutos da segunda etapa quando o Tigres perdia por 1 a 0 para o Los Angeles e foi dele, em seu primeiro lance, a assistência em cobrança do escanteio para o gol de Ayala empatar a partida e iniciar a reação de virada da equipe mexicana. O segundo gol do Tigres surgiu em jogada feita por Rodríguez, que mandou para o francês Gignac completar para as redes dando o título ao Tigres.Esta foi a primeira conquista do clube na Concacaf Champions, torneio continental mais importante da América do Norte. Esta também é a primeira vez que Nico levanta um troféu no México. Ao todo pelo Tigres são 19 jogos, 6 gols e 3 assistências. Com a vitória sobre os americanos do Los Angeles, os mexicanos garantiram a vaga no Mundial de Clubes de 2021, podendo encontrar clubes brasileiros na competição, como Santos e Palmeiras, que ainda disputam as semifinais da Libertadores.