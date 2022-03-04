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Nice x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

Sem Mbappé, Paris Saint-Germain visita o Nice em busca de ampliar a vantagem no topo da tabela, enquanto a equipe da casa procura avançar para a vice-liderança
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LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 16:19

Publicado em 04 de Março de 2022 às 16:19

Neste sábado, o Paris Saint-Germain visita o Nice pela 27ª rodada do Campeonato Francês. O time de Messi e companhia busca ampliar a vantagem no topo da tabela, enquanto a equipe da casa procura avançar para a vice-liderança. O confronto, no Allianz Riviera, está marcado para às 17h.DESFALQUE IMPORTANTEO Paris Saint-Germain não vai poder contar com seu artilheiro para a partida. Mbappé está suspenso pelo terceiro amarelo e está de fora do duelo. No Campeonato Francês, o atacante já conta com 14 gols e 10 assistências em 24 partidas disputadas.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
DEFESA SÓLIDANa 3ª colocação do Campeonato Francês, o Nice é uma equipe bem organizada e tem a melhor defesa da competição. Em 26 jogos, a zaga da equipe levou 21 gols, dois a menos que o Paris Saint-Germain.FICHA TÉCNICANice x PSG
Data e horário: 05/03/2022, às 17hLocal: Allianz Riviera, em Nice (FRA)Onde assistir: Star+
NICE (Técnico: Christophe Galtier)Benítez; Lotomba, Dante, Daniliuc e Bard; Lemina, Thuran e Maurice; Gouiri, Dolberg e Delort.
Desfalques: Youcef Atal (lesionado)
PSG (Técnico: Mauricio Pochettino)Donnarumma; Hakimi, Kimpembe, Marquinhos e Bernat; Danilo Pereira, Verratti e Wijnaldum; Messi, Neymar e Di María.
Desfalques: Mbappé (suspenso); Sergio Ramos, Kurzawa, Ander Herrera e Hakimi (lesionados).
Crédito: NicerecebeoPSGnestesábado(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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