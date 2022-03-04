Nice x PSG: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Francês

Neste sábado, o Paris Saint-Germain visita o Nice pela 27ª rodada do Campeonato Francês. O time de Messi e companhia busca ampliar a vantagem no topo da tabela, enquanto a equipe da casa procura avançar para a vice-liderança. O confronto, no Allianz Riviera, está marcado para às 17h.DESFALQUE IMPORTANTEO Paris Saint-Germain não vai poder contar com seu artilheiro para a partida. Mbappé está suspenso pelo terceiro amarelo e está de fora do duelo. No Campeonato Francês, o atacante já conta com 14 gols e 10 assistências em 24 partidas disputadas.