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Nice x Olympique Marseille: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Francês

Nice conquistou grande vitória de virada sobre o Lyon na última rodada e subiu para a 3ª colocação, enquanto equipe de Sampaoli está em 4º lugar após empate com o PSG...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 13:19
Crédito: CHRISTOPHE SIMON / AFP
O Nice enfrenta o Olympique Marseille nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. A partida promete muita emoção, pois a equipe mandante conquistou grande vitória sobre o Lyon na última rodada e subiu para a 3ª colocação, enquanto a equipe de Jorge Sampaoli tem apenas um ponto a menos que o rival.Partida importante
- É um jogo muito importante e temos que vencer. O Nice é uma equipe que pode ganhar uma partida a qualquer momento. Eles jogam com transições rápidas e mostraram força defensiva. Se não controlarmos o confronto da maneira que queremos, podemos sofrer - disse Jorge Sampaoli.
> Veja a tabela da Ligue 1
Polêmica no primeiro jogo​No último dia 22 de agosto, o duelo entre Nice e Olympique Marseille foi interrompido aos 30 minutos do segundo tempo devido aos problemas envolvendo a torcida do time da casa contra os jogadores comandados por Jorge Sampaoli. A partida foi remarcada para um campo neutro e com portões fechados.
FICHA TÉCNICA:Nice x Olympique Marseille
Data e horário: 27/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Stade de l'Aube, em Troyes (FRA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NICE (Técnico: Christophe Galtier)Benitez; Daniliuc, Dante, Todibo e Bard; Atal, Lemina, Thuram e Gouiri; Delort e Dolberg
Desfalques: Robson Bambu and Justin Kluivert (machucados)
OLYMPIQUE MARSEILLE (Técnico: Jorge Sampaoli)Lopez; Saliba, Caleta-Car e Luan Peres; Lirola, Gueye, Guendouzi e Under; Gerson e Payet; Dieng
Desfalques: Nenhum

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