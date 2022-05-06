  • Nice x Nantes: saiba onde assistir, horário e escalações da final da Copa da França
futebol

Nice x Nantes: saiba onde assistir, horário e escalações da final da Copa da França

Equipes duelam em jogo único pelo título neste sábado
Publicado em 06 de Maio de 2022 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 15:34
Neste sábado, Nice e Nantes se enfrentam pela final da Copa da França. O título vai ser decidido em jogo único e está marcado para às 16h, no Stade de France. Ambos os clube brigam pelo sua quarta taça da competição.CAMPANHA DO NICEO Nice teve uma campanha marcante na Copa da França ao eliminar nos pênaltis o Paris Saint-Germain, que era o favorito ao título, nas oitavas de final. Depois, a equipe bateu o Olympique de Marselha por goleada. Já na semifinal, venceu o Versalles por 2 a 0.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
CAMPANHA DO NANTESO Nantes não pegou adversários da mesma altura de seu adversário, mas fez uma campanha segura. Nas oitavas, bateu o Stade Brestois por 2 a 0, nas quartas, venceu por 2 a 0 o Bastia e, na semifinal, eliminou o Monaco nos pênaltis.FICHA TÉCNICANice x Nantes
Data e horário: 07/05/2022, às 16hLocal: Stade de France, em Paris (FRA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
NICE (Técnico: Christophe Galtier)Benitez; Lotomba, Todibo, Dante e Bard; Bouadoi, Thuram e Rosario; Kluivert, Gouiri e Delort.
NANTES (Técnico: Antoine Kombouaré)Lafont; Appiah, Palllois e Girotto; Coco, Moutoussamy, Chirivella e Merlin; Blas, Simon e Kolo Muani.
Crédito: NiceeNantesduelamnestesábadopelotítulodaCopadaFrança(Foto:SebastienSALOM-GOMIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo
Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções

