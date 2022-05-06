Nice x Nantes: saiba onde assistir, horário e escalações da final da Copa da França

Neste sábado, Nice e Nantes se enfrentam pela final da Copa da França. O título vai ser decidido em jogo único e está marcado para às 16h, no Stade de France. Ambos os clube brigam pelo sua quarta taça da competição.CAMPANHA DO NICEO Nice teve uma campanha marcante na Copa da França ao eliminar nos pênaltis o Paris Saint-Germain, que era o favorito ao título, nas oitavas de final. Depois, a equipe bateu o Olympique de Marselha por goleada. Já na semifinal, venceu o Versalles por 2 a 0.
CAMPANHA DO NANTESO Nantes não pegou adversários da mesma altura de seu adversário, mas fez uma campanha segura. Nas oitavas, bateu o Stade Brestois por 2 a 0, nas quartas, venceu por 2 a 0 o Bastia e, na semifinal, eliminou o Monaco nos pênaltis.FICHA TÉCNICANice x Nantes
Data e horário: 07/05/2022, às 16hLocal: Stade de France, em Paris (FRA)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
NICE (Técnico: Christophe Galtier)Benitez; Lotomba, Todibo, Dante e Bard; Bouadoi, Thuram e Rosario; Kluivert, Gouiri e Delort.
NANTES (Técnico: Antoine Kombouaré)Lafont; Appiah, Palllois e Girotto; Coco, Moutoussamy, Chirivella e Merlin; Blas, Simon e Kolo Muani.