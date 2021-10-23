futebol

Nice x Lyon: onde assistir, horário e escalações do jogo da Ligue 1

Duelo é direto entre o 5º e o 6º colocado na tabela de classificação do Campeonato Francês e ambas as equipes sonham em entrar no G-4...

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 13:20

23 out 2021 às 13:20
Crédito: MICHAL CIZEK / AFP
Após grande vitória na Europa League, o Lyon viaja embalado para encarar o Nice, neste domingo, às 8h (horário de Brasília), pelo Campeonato Francês. O confronto é direto, uma vez que ambas as equipes somam os mesmos 16 pontos e sonham em se aproximar do G-4 da Ligue 1.Início diferente
- Espero que a gente tenha um início melhor do que tivemos em Praga. Gostaria que tivéssemos um bom jogo completo. O Nice é um bom clube, um adversário direto, organizado e com bons reforços. Ainda há trabalho, mas melhoramos muito desde o início da temporada - disse Peter Bosz, técnico do Lyon.
Momentos diferentes
Enquanto o Lyon vem de vitória tanto na Europa League, diante do Sparta Praga, quanto na Ligue 1, no duelo contra o Monaco, o Nice vem de uma derrota para o Troyes no Campeonato Francês. Ainda assim, o confronto promete equilíbrio.
FICHA TÉCNICA:Nice x Lyon
Data e horário: 24/10/2021, às 8h (de Brasília)Local: Allianz Riviera, em Nice (FRA)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:NICE (Técnico: Christophe Galtier)Benitez; Atal, Todibo, Dante e Kamara; Boudaoui, Lemina, Rosario e Gouiri; Dolberg e Delort
Desfalques: Melvin Bard (machucado)
LYON (Técnico: Peter Bosz)Lopes; Dubois, Boateng, Denayer e Emerson; Caqueret e Bruno Guimarães; Cherki, Paquetá e Aouar; Ekambi
Desfalques: Nenhum

