Nice vence nos pênaltis e elimina o PSG nas oitavas de final da Copa da França

O Nice está classificado para as quartas de final da Copa da França. Nesta segunda-feira, o time comandado por Christophe Galtier visitou o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes e os visitantes venceram nos pênaltis por 6 a 5 depois de empate em 0 a 0 no tempo normal.

PRIMEIRO TEMPO MORNOOs 45 minutos iniciais foram equilibrados, com mais posse de bola para o PSG, porém com mais finalizações do Nice. As melhores chances da etapa inicial foram dos parisienses, com Verratti, que mandou para fora, e com Messi, no fim, que parou em defesa do goleiro Bulka.

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PRESSÃOO Paris Saint-Germain foi quem mais buscou o gol no segundo tempo, especialmente após a entrada de Mbappé, mas o time da capital francesa não conseguiu balançar as redes. Nos minutos finais, em um bombardeio contra o Nice, o PSG criou boas oportunidades, mas sem êxito em nenhuma.

PÊNALTISNa disputa das penalidades, Bulka pegou as cobranças de Paredes e Xavi Simons para garantir a classificação do Nice, que marcou com Schneiderlin, Todibo, Atal, Gouiri, Guessand e Dante. No PSG, Messi, Mbappé, Draxler, Verratti e Bernat marcaram. Donnarumma pegou só a cobrança de Delort.

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SEQUÊNCIA​Classificado para as quartas de final, o Nice irá enfrentar o Olympique de Marseille, que eliminou o Montpellier nas oitavas de final. O jogo deverá ocorrer no dia 9 de fevereiro.