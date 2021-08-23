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Nice e Marselha são convocados para Comissão Disciplinar após batalha campal pelo Campeonato Francês

Torcedores do Nice jogaram garrafas de água em Payet e o meia do Olympique revidou. Equipe de Jorge Sampaoli abandonou o jogo após fãs invadirem o gramado...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 10:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 10:37
A Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França convocou o Olympique Marseille e o Nice para uma sessão marcada para esta quarta-feira. Os clubes foram chamados após uma batalha campal na partida envolvendo as duas equipes e torcedores no último domingo.No segundo tempo, torcedores do Nice começaram a arremessar garrafas de água no gramado e uma delas acertou em Payet. O camisa 10 do Marseille revidou e deu início a uma confusão generalizada com direito a invasão dos fãs da equipe rubro-negra no gramado. Até o volante Gerson, que chegou há pouco no futebol francês vindo do Flamengo, se envolveu no tumulto.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
Roxana Maracineanu, ministra de esportes da França, condenou os atos de vandalismo vistos no último final de semana, em entrevista à "Franceinfo".
- Uma linha vermelha foi cruzada em termos de violência contra os jogadores. Luto contra o ódio e a incivilidade nos estádios. É inadmissível que nossos torcedores atirem objetos, sejam violentos. Espero que a justiça possa continuar o seu trabalho com calma e que haja sanções penais contra os que forem designados culpados e espero que os órgãos desportivos tomem as sanções disciplinares necessárias para que se tornem exemplos.Partida acabou em confusão (Valery HACHE / AFP)Alguns jogadores do Olympique de Marseille deixaram o campo com ferimentos e a equipe de Jorge Sampaoli se recusou a voltar ao gramado e terminar a partida. Mandanda, goleiro do time visitante, explicou o medo do elenco.
- Estamos claramente chocados com o que aconteceu. É inaceitável que os torcedores possam entrar em campo dessa maneira. Desde o começo havia arremesso de garrafa. Eu fui alvo no início da partida, depois o Payet. Disse ao delegado (do jogo) que não havia segurança. Corríamos perigo, pois muitos atletas foram alvejados e afetados. Por todas essas razões, não poderíamos voltar ao campo.
Ainda não há informações sobre um reinício da partida do ponto em que foi interrompida ou sobre punições contra o Nice por conta do ato de seus torcedores. Quando o duelo foi suspenso, a equipe da casa vencia o Olympique Marseille por 1 a 0.

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