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Niccolas Zardo, do Marítimo Brasil, projeta jogo contra a Gramadense e destaca: 'Precisamos entrar focados'

No último duelo entre as equipes, goleiro defendeu um pênalti e garantiu vitória do Marítimo Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 21:37

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 21:37

Crédito: Ageu da Rocha/Marítimo Brasil
A equipe do Marítimo Brasil terá mais um compromisso pela Liga Serrana. Líder da competição, com 16 pontos, a equipe de Canoas visitará o Gramadense, às 11h (horário de Brasília), em Gramado, na próxima quarta-feira. A partida, inclusive, terá um sentimento especial para o goleiro Niccolas Zardo.
No último confronto entre as equipes, o jovem arqueiro defendeu uma penalidade no fim da partida e assegurou a vitória do Marítimo Brasil, que bateu o adversário pelo placar de 1 a 0. Niccolas, porém, fez questão de fazer uma alerta e deixou claro que a história desta partida é totalmente diferente.
> Veja a tabela do Brasileirão- Esse jogo ficou para trás. O nosso time vem de uma sequência boa, mas isso não quer dizer nada quando você está no campo. Precisamos entrar focados e respeitar o nosso adversário, que é muito bom. O Gramadense também vai buscar a vitória e precisamos estar atentos - disse.
> Botafogo, Vasco e Cruzeiro: confira as probabilidades de acesso para a Série A
CARREIRA
Antes de se transferir para o Marítimo, Zardo percorreu um longo caminho. Revelado na “Futuro Craque de Canoas’, escola conveniada ao Grêmio, ele se transferiu para o Cruzeiro de Cachoeirinha-RS, em 2016. Por lá, foi vice-campeão da Copa União e, também, o goleiro menos vazado da competição. No ano seguinte, vice da Taça Champions e vencedor do prêmio de melhor goleiro da competição.
Em 2019, se transferiu para o Sport Recife e conquistou o título do Campeonato Pernambucano Sub-20. Ele, inclusive, chegou a treinar nos profissionais do clube. Niccolas chegou ao Marítimo após breve passagem pelo Botafogo-SP.

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