N'Golo Kanté, volante do Chelsea, entra na mira da Inter de Milão

Crédito: AFP

Titular do time de Frank Lampard no Chelsea, o volante N'Golo Kanté pode mudar de ares em breve. De acordo com informações da imprensa italiana, a Inter de Milão tem interesse no volante francês e pode fazer uma proposta já na janela de inverno, em janeiro de 2021.

+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o portal "Calciomercato", o técnico Antonio Conte deseja ter o volante dos Blues em seu elenco, mas o clube italiano precisa vender um jogador para fazer caixa. E como também avança o site, o nome escolhido é o do croata Marcelo Brozovic.

+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro