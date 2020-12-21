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futebol

N'Golo Kanté, volante do Chelsea, entra na mira da Inter de Milão

Jogador de 29 anos, que é peça importante no time de Lampard, pode receber proposta dos italianos na janela de transferências de inverno, que abre em janeiro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 15:42

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 15:42

Crédito: AFP
Titular do time de Frank Lampard no Chelsea, o volante N'Golo Kanté pode mudar de ares em breve. De acordo com informações da imprensa italiana, a Inter de Milão tem interesse no volante francês e pode fazer uma proposta já na janela de inverno, em janeiro de 2021.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoSegundo o portal "Calciomercato", o técnico Antonio Conte deseja ter o volante dos Blues em seu elenco, mas o clube italiano precisa vender um jogador para fazer caixa. E como também avança o site, o nome escolhido é o do croata Marcelo Brozovic.
+ Gerson e mais 10: confira casos recentes de racismo no futebol brasileiro
Perdendo espaço e recebendo críticas na Nerazzurri, o meio-campista já foi alvo de clubes como Paris Saint-Germain, Monaco e Atlético de Madrid, mas o alto valor pedido pela equipe de Milão atrapalhou o negócio na época.

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