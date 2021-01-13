Neymar volta de lesão com gol, PSG vence o Olympique de Marselha e conquista a Supercopa da França

Crédito: DENIS CHARLET / AFP

Mais um título para o Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira, o time da capital francesa enfrentou o Olympique de Marselha na cidade de Lens pela Supercopa da França e venceu por 2 a 1 para ficar com o troféu. Icardi e Neymar fizeram para os parisienses, enquanto Payet descontou.

+ Veja a tabela da Ligue 1PSG MELHORO time de Mauricio Pochettino foi melhor na etapa inicial e criou as melhores chances. Mbappé chegou a marca após lançamento de Marquinhos, mas estava impedido. Icardi aproveitou cruzamento, cabeceou, viu Mandanda fazer boa defesa, mas o próprio argentino completou no rebote. Ainda deu tempo do camisa 9 acertar a trave em chute forte.

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