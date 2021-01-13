Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Neymar volta de lesão com gol, PSG vence o Olympique de Marselha e conquista a Supercopa da França
futebol

Neymar volta de lesão com gol, PSG vence o Olympique de Marselha e conquista a Supercopa da França

Brasileiro entra no segundo tempo, tem atritos com defensor acusado de racismo, faz gol de pênalti e garante título para a equipe da capital francesa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2021 às 19:09

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 19:09

Crédito: DENIS CHARLET / AFP
Mais um título para o Paris Saint-Germain. Nesta quarta-feira, o time da capital francesa enfrentou o Olympique de Marselha na cidade de Lens pela Supercopa da França e venceu por 2 a 1 para ficar com o troféu. Icardi e Neymar fizeram para os parisienses, enquanto Payet descontou.
+ Veja a tabela da Ligue 1PSG MELHORO time de Mauricio Pochettino foi melhor na etapa inicial e criou as melhores chances. Mbappé chegou a marca após lançamento de Marquinhos, mas estava impedido. Icardi aproveitou cruzamento, cabeceou, viu Mandanda fazer boa defesa, mas o próprio argentino completou no rebote. Ainda deu tempo do camisa 9 acertar a trave em chute forte.
+ Olho neles! Veja técnicos estrangeiros que podem ser opções para times brasileiros em 2021
SEQUÊNCIA​O PSG volta a campo no sábado, quando enfrenta o Angers, fora de casa, pelo Campeonato Francês. O Olympique de Marselha, por sua vez, tem compromisso com o Nîmes, no mesmo dia, em casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim
Imagem de destaque
Por que a mesma dieta não funciona para todos?
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados