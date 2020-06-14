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Neymar volta à Paris para se preparar para a Liga dos Campeões

Craque do Paris Saint-Germain chegou ao Brasil em março para passar período de quarentena e desde então permaneceu na sua mansão, em Mangaratiba...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 21:42

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 21:42

Crédito: BERTRAND GUAY / AFP
O atacante Neymar Jr. é esperado na cidade de Paris neste fim de semana, segundo o jornal "L'Équipe", da França. Em isolamento no Brasil desde março por conta da pandemia de coronavírus, o brasileiro voltaria apenas no próximo fim de semana.
Há a possibilidade de Neymar ficar um período em quarentena quando chegar à França, já que o governo federal está considerando a hipótese para pessoas que chegam ao país vindas de países considerados de risco, como é o caso do Brasil, um dos locais mais atingidos pela pandemia.
Além de Neymar, o Paris Saint-Germain espera a chegada de outros jogadores do continente americano de volta ao país também neste fim de semana: o goleiro Keylor Navas, de Costa Rica, o zagueiro Thiago Silva, do Brasil, o meia Di María, da Argentina, e o atacante Cavani, do Uruguai. O brasileiro Marquinhos já está na França.
Apesar do fim do Campeonato Francês por determinação das autoridades locais, o PSG ainda tem mais três competições a disputar. O clube está classificado para as quartas de final da Champions League e tem as finais da Copa da França, contra o Saint-Étienne, e a final da Copa da Liga Francesa, contra o Lyon, para decidir.
Os treinamentos no centro de treinamentos do Paris Saint-Germain voltarão a acontecer a partir do dia 22 de junho.E MAIS:Jogador da MLS participa de discussões antirracistasTurquia: Besiktas tropeça e fica mais longe da zona das ligas europeiasNapoli empata com a Inter de Milão e está na final da Copa da ItáliaNa Coreia do Sul, brasileiro marca e garante a vitória do Ulsan E MAIS:

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