Neymar volta à Paris para se preparar para a Liga dos Campeões

Crédito: BERTRAND GUAY / AFP

O atacante Neymar Jr. é esperado na cidade de Paris neste fim de semana, segundo o jornal "L'Équipe", da França. Em isolamento no Brasil desde março por conta da pandemia de coronavírus, o brasileiro voltaria apenas no próximo fim de semana.

Há a possibilidade de Neymar ficar um período em quarentena quando chegar à França, já que o governo federal está considerando a hipótese para pessoas que chegam ao país vindas de países considerados de risco, como é o caso do Brasil, um dos locais mais atingidos pela pandemia.

Além de Neymar, o Paris Saint-Germain espera a chegada de outros jogadores do continente americano de volta ao país também neste fim de semana: o goleiro Keylor Navas, de Costa Rica, o zagueiro Thiago Silva, do Brasil, o meia Di María, da Argentina, e o atacante Cavani, do Uruguai. O brasileiro Marquinhos já está na França.

Apesar do fim do Campeonato Francês por determinação das autoridades locais, o PSG ainda tem mais três competições a disputar. O clube está classificado para as quartas de final da Champions League e tem as finais da Copa da França, contra o Saint-Étienne, e a final da Copa da Liga Francesa, contra o Lyon, para decidir.