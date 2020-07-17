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Neymar valoriza presença de torcida após vitória do PSG em amistoso: 'Feliz de jogar com algum público'

Time francês goleou o Waasland-Beveren por 7 a 0 com um gol do brasileiro de pênalti...
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Publicado em 

17 jul 2020 às 20:46

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 20:46

Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
Em seu segundo jogo de preparação no retorno à temporada, o Paris Saint-Germain goleou o Waasland-Beveren por 7 a 0, com um gol do brasileiro Neymar. Após a partida, o camisa 10 afirmou estar feliz de voltar a jogar com público no estádio.
- Estou muito contente por voltar a jogar em casa e com algum público. Temos estado a trabalhar para melhorar a condição até as finais. O resto não importa. Este jogo serviu para preparar a equipe e devemos ter cuidado. Conseguimos ter intensidade - afirmou o camisa 10.
A partida contou com cerca de 5 mil torcedores na arquibancada, de acordo com a volta gradual do público aos estádios promovida pelo governo francês. Neymar fez, de pênalti, o segundo gol do PSG na partida, chegando a 72 gols com a camisa do PSG e igualando Raí como o brasileiro com mais gols pelo clube.

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