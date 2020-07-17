Neymar valoriza presença de torcida após vitória do PSG em amistoso: 'Feliz de jogar com algum público'

Crédito: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Em seu segundo jogo de preparação no retorno à temporada, o Paris Saint-Germain goleou o Waasland-Beveren por 7 a 0, com um gol do brasileiro Neymar. Após a partida, o camisa 10 afirmou estar feliz de voltar a jogar com público no estádio.

- Estou muito contente por voltar a jogar em casa e com algum público. Temos estado a trabalhar para melhorar a condição até as finais. O resto não importa. Este jogo serviu para preparar a equipe e devemos ter cuidado. Conseguimos ter intensidade - afirmou o camisa 10.