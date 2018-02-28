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Lesão

Neymar vai passar por cirurgia no Brasil, neste final de semana

O craque brasileiro do PSG será operado pelo médico da Seleção, doutor Rodrigo Lasmar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 20:25

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 20:25

Em comunicado divulgado à imprensa na tarde desta quarta-feira, o PSG confirmou que o atacante Neymar será mesmo operado. Assim, a expectativa de que o craque passará por cirurgia será realidade em breve. Mais especificamente, neste fim de semana. O procedimento, de acordo com o clube, será conduzido pelo médico da Seleção Brasileira, Dr Rodrigo Lasmar.
Neymar se machucou na partida contra o Olympique de Marselha Crédito: Reprodução/internet
Com ou sem cirurgia, Neymar ficará fora de combate de seis a oito semanas. Assim, o brasuca perderá o jogo da volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, na França. Na ida, os espanhóis venceram por 3 a 1.
Se o cronograma for cumprido à risca, o jogador de 26 anos recém completados voltará a tempo de disputar as onze rodadas finais do Campeonato Francês e a volta das semifinais da Liga dos Campeões, caso o PSG chegue atá lá, claro. Ou seja, ele tem tudo para disputar a Copa do Mundo pelo Brasil.
Neymar se machucou sozinho no último domingo, em partida que o PSG venceu o Olympique de Marselha por 3 a 0, no campeonato local. Ele teve uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Ele precisará colocar um pino.
Atacante vai à concentração
De acordo com o jornal "L'Equipe", o camisa 10 do time da capital francesa foi à concentração da equipe para a partida contra o Olympique de Marselha, válida pelas quartas de final da Copa da França.

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